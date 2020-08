Dwayne Johnson è l'attore più pagato del 2020

News Cinema

Dwayne Johnson è al primo posto della classifica della rivista Forbes degli attori più pagati, seguito da Ryan Reynolds con cui divide il set di Red Notice.

Indovinate un po’ chi è l'attore più pagato dell'anno? Ma Dwayne Johnson, naturalmente! Stando al solito Forbes, che ogni estate si diverte a fare i conti in tasca alle persone facoltose del nostro pianeta, il Luke Hobbs della saga di Fast and Furious ha guadagnato, fra il giugno 2019 e il giugno 2020, la bellezza di 87.5 milioni di dollari, di cui 23.5 solo per Red Notice, le cui riprese ripartiranno a metà settembre.

Anche lo scorso anno Dwayne Johnson si era aggiudicato il primato, mettendosi in tasca qualcosina in più rispetto agli ultimi 12 mesi. Grazie a Jumanji, The Next Level, aveva raggiunto infatti quota 89.4 milioni. Subito dopo The Rock, che durante il lockdown è stato molto attivo sui social parlando al cuore della gente e dell'America, troviamo nella top dei ricconi Ryan Reynolds (anche lui in Red Notice) con 71.5 milioni di dollari. Arriva invece terzo Mark Wahlberg con 58 milioni. Fra i magnifici 10 fa piacere trovare Adam Sandler (41 milioni), straordinario protagonista di Diamanti grezzi. Non mancano la star bollywoodiana di turno (Akshay Kumar) e il creatore e protagonista del musical Hamilton Lin-Manuel Miranda.

Forbes non ha ancora reso nota la classifica delle attrici più pagate dell'anno, che aspettiamo fiduciosi.

La top ten degli attori più pagati del 2019-2020 (importi lordi)