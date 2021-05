Dwayne Johnson è Krypto nel film d’animazione DC League of Super-Pets

News Cinema

Dwayne Johnson farà parlare Krypto, il cane di Superman, in un film d'animazione intitolato DC League of Super-Pets e dedicato agli animali con superpoteri della DC Comics.

Dwayne Johnson + supereroi non significa solamente Black Adam, l'atteso film con protagonista l’arcinemico di Shazam, ma un altro progetto molto molto interessante che riguarda sempre l'universo DC.

DC League of Super-Pets è un film d'animazione incentrato sugli animali con superpoteri della DC Comics. Fra questi c'è Krypto, il cane di Superman, ed è proprio a questo fedele amico a quattro zampe del supereroe dal costume azzurro con la S sul petto che Dwayne Johnson presterà la propria calda voce. In particolare, DC League of Super-Pets racconterà dell'infallibile squadra formata da Krypto e da un gatto volante, che saranno costretti a darsi da fare quando Superman si prenderà una giornata di vacanza.

DC League of Super-Pets è diretto dall’animatore e sceneggiatore Sam Levine e arriverà nelle sale USA il 20 maggio del 2022, il che significa che ci sarà tempo per definire il restante cast vocale. E tuttavia la star di turno è stata già accalappiata. Prossimamente non vedremo Dwayne Johnson soltanto in Black Adam (previsto per il prossimo 22 dicembre), ma anche in Jungle Cruise (28 luglio) e in Red Notice.