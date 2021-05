Dwayne Johnson: da piccolo mi scambiavano per una bambina

News Cinema

Clamorosa confessione da parte del sempre ironico Dwayne "The Rock" Johnson: da bambino non aveva proprio l'aspetto che ha adesso e...

Dwayne Johnson alias The Rock ci ha abituato da sempre alla sua ironia e autoironia, ma questa volta si è superato: credereste mai all'idea che da piccolo fosse scambiato per una bambina? Ebbene sì: ben prima della sua trasformazione fisica massiccia ormai proverbiale, faro per il machismo del nuovo millennio, rivisitazione spiritosa del mito muscolare dell'uomo reaganiano degli anni Ottanta, The Rock sembrava una "femminuccia". In un'intervista con Today, ritagliata sicuramente tra un ciak e l'altro di Black Adam, Dwayne si diverte e ci dice:

Direi che tra l'età di 7 e 11 anni, la gente pensava che fossi una bambina, perché avevo dei lineamenti molto gentili e capelli afro molto soffici. [...] Una volta mi sedetti accanto a un altro bambino, e tipo in 60 secondi mi fa: "Ti posso chiedere una cosa?" "Sì!" "Ma sei maschio o femmina?"