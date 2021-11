Dwayne Johnson: "D'ora in poi solo armi di gomma nei miei film"

News Cinema

Dopo la tragedia sul set di Rust, costata la vita alla sua direttrice della fotografia, Dwayne Johnson è uno dei primi ad assicurare che la sua Seven Bucks Productions non farà più uso di armi reali, nemmeno a salve. La sua dichiarazione.

La tragedia sul set di Rust, costata la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, dovrebbe innestare in tutta Hollywood una seria discussione sull'uso di armi da fuoco sui set, caricate o meno che siano a salve. Sono state avviate petizioni, se ne parla in attività stampa e sui social, e adesso arriva una delle prime esplicite rassicurazioni sul futuro: arriva da Dwayne Johnson alias The Rock, che col cinema d'azione si è affermato e, intervistato in merito da Variety, ha parlato a nome di se stesso e della sua casa di produzione, la Seven Bucks. Leggi anche "Per noi Alec Baldwin non è responsabile", parla il padre della direttrice della fotografia deceduta sul set di Rust

Dwayne Johnson bandisce le armi da fuoco vere sul set dei suoi film

Dwayne Johnson ha spiegato alla giornalista che la sua prima reazione alla notizia riguardante il tragico incidente sul set di Rust è stata l'incredulità: racconta di aver fatto un giro di telefonate a colleghi del settore, per avere conferme. Non poteva credere fosse successo sul serio. Johnson prosegue poi così:

Innanzitutto, mi si è spezzato il cuore. Abbiamo perso una vita, i miei pensieri vanno alla famiglia e a tutti quelli sul set, conosco anche Alec da tantissimo tempo. Non posso parlare a nome di altri, ma posso dirvi, con la massima chiarezza, che d'ora in poi in ogni lavoro della Seven Bucks Productions, si tratti di film, serie tv o qualsiasi altra cosa produrremo, non useremo proprio armi vere. Passeremo alle armi di gomma, poi le aggiusteremo in post-produzione, non ci preoccuperemo dei costi. [...]

Amo il mondo dello spettacolo, ci sono protocolli di sicurezza e misure che abbiamo sempre preso sui set, con molta serietà, sono set sicuri, ne andiamo fieri. Ma gli incidenti succedono. E quando succede una cosa così grossa, un tale dolore, credo che la cosa più prudente e intelligente da fare sia fermarsi un secondo e ripensare sul serio al modo in cui andremo avanti, al modo in cui lavoreremo insieme. Qualsiasi film la Seven Bucks farà con un qualsiasi studio, la regola sarà non usare armi vere. Punto.