Dwayne Johnson contesta al Principe William il primato di pelato più sexy del mondo

Il Principe William è stato nominato il calvo più sexy del pianeta e Dwayne Johnson scherzosamente non ci sta: per l'attore il vincitore doveva essere un altro.

Dwayne Johnson, oltre ad essere attivissimo sui social, è sempre aggiornato sia sulle notizie più importanti che su quelle meno essenziali ma divertenti. Dopo aver saputo che il Principe William è stato scelto come uomo pelato più sexy del mondo, l’attore si è sentito chiamato in causa, e visto che anche lui non ha un capello in testa, ha voluto dire la sua sul vincitore della bizzarra gara.

Ma andiamo con ordine. L'erede al trono dopo Carlo Principe di Galles si è guadagnato il titolo di calvo più hot del creato perché una società di ricerca ha notato che il nome del Principe William era stato cercato su Google in associazione alla parola sexy 17 milioni e 600 mila volte. Dopo averlo saputo, Dwayne Johnson non si è potuto esimere dal commentare, ma non perché voleva essere lui il pelato più sensuale del pianeta. No, The Rock tifava accanitamente per Larry David, straordinario protagonista della commedia di Woody Allen Basta che funzioni e della serie tv Curb Your Enthusiasm. Il protagonista dei nuovi Jumanji e del futuro Black Adam ha espresso il suo dissenso su Twitter, scrivendo: "Ma come c…o è potuto accadere quando Larry David è chiaramente in vantaggio?!?! #sirichiedeilconteggio". Il Tweet di Johnson è intraducibile e buffissimo, e comincia con le parole "How in the cinnamon toast fuck does this happen...". Per chi non lo sapesse, il cinnamon toast è una prelibatezza americana che si mangia soprattutto al mattino e consiste in una fetta di pane tostato e imburrato su cui viene sparsa una granella di cannella e zucchero.

How in the cinnamon toast f*ck does this happen - when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount ☑️😊 https://t.co/ztO6ND4vk9 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 27, 2021

Putrroppo Larry David non si è piazzato fra i primi cinque calvi più sexy delle terre emerse, e nemmeno lo stesso Dwayne Johnson, perché dopo il consorte di Kate Middleton si sono piazzati Mike Tyson, Jason Statham, il rapper Pitbull e Michael Jordan. E tuttavia il buon Dwayne figura al nono posto, seguito da Vin Diesel. Per amor di precisione va detto che né Larry David né il Principe William sono completamente pelati. E The Rock, quando lo abbiamo conosciuto in occasione delle interviste di Be Cool, i capelli li aveva. Un po’ di tempo dopo ha cominciato a radersi la testa, e da allora non ha più smesso.