Dwayne Johnson al lavoro su un biopic dedicato al lottatore Mark Kerr

La vita complessa di uno dei primi campioni della UFC, sigla di Arti marziali miste.

Dwayne Johnson si è fatto conoscere per anni come uno dei wrestler più amati dal pubblico. Com’è noto, però, si tratta di uno spettacolo coreografato e scritto, in cui il contatto è simulato, mentre l’UFC, Ultimate Fighting Championship, è un'organizzazione di arti marziali miste (MMA), ed è esattamente l’opposto: uno scontro brutale fra due persone che si picchiano quasi senza esclusione di colpi. The Rock, questo era il suo soprannome sul ring, è un grande appassionato di questo “sport” e vuole portare sullo schermo la storia di uno dei pionieri di questa competizione, Mark Kerr, in un film intitolato Smashing Machine, in cui sarà impegnato in veste di protagonista e produttore.

“La sua è una storia incredibile”; ha dichiarato. “È una persona che ha vinto due volte il titolo dei pesi massimi agli inizi della UFC, per poi passare alla Pride Fighting Championship, un’organizzazione con sede in Giappone. Ha fatto un percorso incredibile, come capita spesso a questi guerrieri, e volevo porre l’attenzione su quest’uomo”.

Il progetto si annuncia decisamente lontano rispetto alle commedie action a cui Johnson ci ha abituati, ci saranno vari elementi drammatici, come la lotta di Kerr contro una dipendenza dagli antidolorifici. “Quello che è interessante nella sua storia è, sì, il suo essere diventato un campione, una Smashing Machine, imbattuto per tanto tempo”, ha aggiunto Johnson, “ma anche il fatto che, come tutti noi e molti altri lottatori, ha combattuto contro i suoi demoni: la dipendenza, la salute mentale, la pressione di combattere di fronte a decine di migliaia di persone. È uno che ha attraversato tutto questo, ha finito per toccare il fondo, ma la cosa migliore di Mark Kerr, come di tutti noi, è il fatto che ogni giorno ti alzi e vuoi fare un po’ meglio domani di quanto hai fatto oggi”.

Non è ancora coinvolto uno studio, Johnson sta sviluppando il progetto con la sua Seven Bucks. Prossimamente sarà di nuovo nelle sale il 25 dicembre prossimo con Jumanji: The Next Level.