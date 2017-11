Dunkirk torna al cinema su schermi IMAX e 70mm dal 1 dicembre

La cosiddetta stagione dei premi, quelli cinematografici più importanti come i Golden Globe e gli Oscar, è alle porte. Come ben sappiamo, uno dei principali contendenti di quest'anno sarà il Dunkirk di Christopher Nolan.

Essendo già passati alcuni mesi dalla sua uscita sugli schermi americani (era più o meno la metà di luglio) la Warner vorrebbe "rinfrescare" la memoria degli spettatori ma soprattutto quella dei votanti dell'Academy.

Per far rivivere loro "l'epica esperienza" del film, la major riporterà il film di Nolan al cinema dal 1 dicembre prossimo in 50 sale Imax e schermi 70mm in 34 paesi del mondo. Come se non bastasse, dal 24 gennaio 2018, ovvero il giorno dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar, il film uscirà nuovamente in 250 sale.









Si chiede giustamente The Hollywood Reporter, che ha annunciato in anteprima questa notizia, quanto potranno durare le proiezioni IMAX e in 70mm del mese di dicembre considerando l'uscita massiccia due settimane dopo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.