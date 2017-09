Dunkirk incassa in Italia 627.000 euro al debutto: solida partenza

Nel primo giorno di programmazione nelle sale italiane, giovedì 31 agosto, il bellico Dunkirk di Christopher Nolan ha totalizzato 627.000 euro: anche se non è una partenza bruciante come quella di blockbuster attesissimi (per Guardiani della Galassia vol.2 si parlò di 1.250.000), bisogna considerare che un altro film di cassetta molto atteso come Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 ne portò a casa 700.000. Qui parliamo di cinema d'autore, e i risultati di Nolan riescono sempre a conciliare ambizione con ottimi risultati economici. Dunkirk non fa eccezione: nell'attesa di sapere come andrà in Italia nel corso del weekend e delle prossime settimane, sappiamo già che, costato 100 milioni di dollari, ne ha già registrati nel mondo 414.