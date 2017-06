Dunkirk è il film più breve di Christopher Nolan dopo Following

L’atteso Dunkirk, kolossal bellico dedicato alla celeberrima operazione Dynamo, è il film più corto (dopo Following) diretto da Christopher Nolan, che come molti suoi colleghi che ci hanno regalato film imponenti e felicemente complessi, non si preoccupa più di tanto di guardare l’orologio, o meglio di risparmiare in pellicola o di "sforbiciare" a mani basse in sala di montaggio.

La nuova fatica del regista inglese dura infatti solo un’ora e 47 minuti: 38 minuti più del sopracitato Following e 11 minuti in meno di Insomnia. Gli altri film di Nolan superano tutti le due ore: Memento di appena 3 minuti e The Prestige di 10. Seguono Batman Begins (140 minuti), Inception (148) Il cavaliere oscuro (152), Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno (164) e Interstellar (169).

Con Tom Hardy, Kenneth Branagh, Mark Rylance, Cillian Murphy e il cantante degli One Direction Harry Styles, Dunkirk arriva in sala il 31 di agosto.