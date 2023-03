Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: prenota il tuo invito omaggio per due nuove anteprime del film

News Cinema

L'atteso film tratto dal più celebre tra i giochi di ruolo arriva al cinema il 30 marzo. ComingSoon ti dà l'opportunità di prenotare un invito omaggio valido per due persone per nuove anteprime del film che si terranno il 20 marzo prossimo.

Sarà nei cinema da giovedì 30 marzo, distribuito da Eagle Pictures, l'atteso Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley (già sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming). Basato sul più celebre e amato dei giochi di ruolo, il film vanta un cast d'eccezione che comprende Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant.

ComingSoon ti dà l'opportunità di partecipare a due nuove anteprime del film che si terranno lunedì 20 marzo ai Multiplex Giometti di Rimini e Ancona alle ore 20.30.

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione (si avvisano i partecipanti che all'anteprima sarà attivo un servizio antipirateria).

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: la trama e il trailer del film