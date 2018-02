Dungeons and Dragons: in trattative il regista di Lego Batman

Tanti, tantissimi anni fa, quando internet era ancora un sogno (o un incubo) da realizzare e il fantasy non aveva ancora dato vita a infinite ore e ore di film e serie tv, i ragazzi per soddisfare il loro amore per maghi, draghi ed eroi giocavano a Dungeons And Dragons, gioco di ruolo creato nel 1974, che conta milioni di appassionati ancora oggi in tutto il mondo. Nel 1983 ne venne tratta una serie animata e nel 2002 un film live action diretto da Curtis Solomon, Dungeons and Dragons - Che il gioco abbia inizio, nel cui cast c'era addirittura Jeremy Irons. Il film non fu un successo al box office, anche se ebbe due sequel, uno televisivo e un altro uscito direttamente in dvd.

Nel 2013 ne è stata annunciata una nuova versione, che ha dato il via a una disputa sui diritti tra la Hasbro e la Paramount, conclusa con un accordo due anni dopo.

Adesso il progetto sta riprendendo velocità e si è saputo che a dirigerlo sarà il regista di Lego Batman, Chris McKay, su sceneggiatura di Michael Gillio, Brian Goldner (Hasbro) e Stephen Davis.

Le ultime notizie sul cast, che risalgono però al 2016, davano Ansel Elgort in trattative per il ruolo protagonista. Adesso che c'è - o ci sarà a breve - un regista, probabilmente si saprà presto se l'attore è ancora coinvolto.