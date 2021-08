Dune: Zendaya alias Chani sarà la protagonista del secondo film

News Cinema

In una recente intervista Denis Villeneuve ha rivelato che il personaggio più importante del secondo film tratto dal romanzo di Frank Herbert sarà Chani, il che significa che Zendaya avrà più peso di Timothée Chalamet.

Ormai manca pochissimo all'anteprima di Dune al prossimo Festival di Venezia, che il 1 settembre inaugurerà proprio con il film di Denis Villeneuve ispirato al monumentale romanzo di Frank Herbert. Mentre lo attendiamo, veniamo a sapere dallo stesso regista, che ha rilasciato un'intervista a Il Venerdì di Repubblica, un'importante novità sulla seconda parte del dittico incentrato sulla sfida fra la dinastia Atreides e quella Harkonnen: la protagonista del nuovo film sarà Chani, il personaggio interpretato da Zendaya.

Ecco quanto dichiarato da Denis Villeneuve: "Non vedo l'ora di girare la seconda parte di Dune e di affiancare nuovamente Timothée Chalamet e Zendaya. Dovete sapere che nel prossimo capitolo Zendaya sarà la protagonista della storia". Questa notizia un po’ ci stupisce, vista la fama indiscussa di cui gode Timothée Chalamet, che verrà così (parzialmente) oscurato dalla collega. E’ pur vero che il personaggio di Zendaya ha ampio spazio nella seconda parte del libro, visto che è lei a far conoscere i Fremen a Paul Atreides e a sua madre Jessica, che si uniscono ai misteriosi abitanti del pianeta Dune per combattere gli Harkonnen. Inoltre Chani diventerà la concubina di Paul.

Zendaya è perfettamente in grado di essere l'interprete principale di un film. Prova della sua bravura è l'Emmy Award vinto per la sua performance in Euphoria. La rivedremo presto in Spider-Man: No Way Home, dove riprenderà il ruolo di MJ (Michelle Jones).

Sempre a proposito di Dune, ricordiamo che, oltre al poco popolare film di David Lynch uscito nel 1984, esiste, o meglio è in preparazione la serie spin-off Dune: The Sisterhood, che racconterà gli eventi dei romanzi di Frank Herbert attraverso il punto di vista del Bene Gesserit, un misterioso ordine di donne con abilità straordinarie. Oltre a Zendaya e a Chalamet, in Dune vedremo anche Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Oscar Isaac, Jason Momoa, Dave Bautista e molte altre star. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 16 settembre.