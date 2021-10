Dune una trilogia? Denis Villeneuve si allarga e risponde alle voci di Director's Cut

News Cinema

Denis Villeneuve, sull'entusiasmo per l'approvazione di Dune 2, si sbilancia su un suo personale desiderio per una trilogia... e risponde a Jason Momoa che ipotizzava una Director's Cut di Dune.

Per Dune la fatidica parola è stata pronunciata, "trilogia". Il regista Denis Villeneuve, parlando con Entertainment Weekly, ha confermato che nei suoi piani l'adattamento della monumentale opera sci-fi di Frank Herbert potrebbe andare oltre il Dune 2 appena approvato dalla Warner Bros. L'entusiasmo dell'accoglienza al film da parte dei fan gli fa tuttavia desiderare di spingersi in altri territori, proseguendo nei sei volumi della saga letteraria di Herbert, almeno con un terzo Dune Messiah. Meglio comunque riportare le precise parole di Denis.

Non è che voglia fare un franchise, ma parliamo di Dune, e Dune è una storia enorme. Per renderle onore, credo che ci sarebbe bisogno di almeno tre film. Sarebbe un sogno. Seguire Paul Atreides fino alla fine sarebbe bello. [...] Herbert scrisse sei libri, più scriveva più diventava psichedelico, quindi non so nemmeno come alcuni di loro potrebbero essere adattati. Ma pensiamo a una cosa per volta. Magari avrò la possibilità di fare Dune 2 e Dune Messiah. Mi ritengo già fortunato. ["Messia di Dune" è il romanzo successivo del 1969; al momento dell'intervista, Villeneuve non aveva ancora l'ok definitivo sul secondo atto, ndr]