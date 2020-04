Dune: una nuova foto di Zendaya alias Chani occhi azzurri

News Cinema

L'attrice posta un'immagine dal set del dittico di Denis Villeneuve che la ritrae a figura intera e pronta a combattere.

Dopo le ultime foto ufficiali del nuovo Dune, arrivate nel giorno di Pasquetta, un nuovo scatto si aggiunge alle immagini pubblicate su Vanity Fair. E’ una fotografia della splendida Zendaya che la ritrae non di tre quarti, come è precedentemente apparsa, ma di fronte. La vediamo a figura intera, con una sciarpa al collo, un grosso pugnale in una mano e soprattutto nella sua tenuta da deserto. E il deserto fa da sfondo proprio all'incontro fra il suo personaggio, Chani, e Paul Atreides.

Come sappiamo dal romanzo di Frank Herbert che ha ispirato il dittico di Denis Villeneuve, Chani è una donna Fremen che aiuterà e proteggerà Paul diventandone la concubina. I suoi occhi sono azzurri per via dell’assuefazione al melange (o spezia).

Se oggi possiamo mostrarvi lo scatto che la ritrae in Dune, il merito è della stessa Zendaya, che l'ha postato su Instagram scrivendo semplicemente: "Dune".

Dune

A soli 23 anni Zendaya vanta già nel suo curriculum film importanti: Spider-Man: Homecoming, The Greatest Showman e Spider-Man: Far from Home. In Dune la vedremo insieme a Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Javier Bardem (Stilgar), Oscar Isaac (Leto Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck), Jason Momoa (Duncan Idaho), Dave Bautista (Glossu Rabban), Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen), Charlotte Rampling (Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam).

La data di uscita di Dune resta per adesso il 18 dicembre. Più in là capiremo se verrà posticipata a causa del Coronavirus o meno.