Dune, un backstage per Zendaya e la sua Chani

Dopodomani arriva in sala Dune di Denis Villeneuve, dove Zendaya interpreta Chani dei Fremen, un personaggio fondamentale della vicenda. Ecco una breve featurette a lei dedicata.

Manca ormai pochissimo all'uscita nelle nostre sale del Dune di Denis Villeneuve, prima parte dell'adattamento del romanzo di Frank Herbert: nella colossale produzione ha posto come sappiamo Zendaya, nel ruolo di Chani, una ragazza dei Fremen, gli abitanti del deserto di Arrakis, una presenza fondamentale nel percorso eroico e nel destino di Paul Atreides, portato sullo schermo da Timothée Chalamet. Vi possiamo mostrare una featurette dedicata all'attrice, modella e cantante, che rivedremo prossimamente anche nell'attesissimo Spider-Man: No Way Home, in arrivo a Natale.

Nel backstage Chalamet spiega che tra i (tanti) temi del film ci sono il primo amore e "la conferma del desiderio", mentre Zendaya descrive Chani come inizialmente scettica nei riguardi di questo personaggio "straniero", che entra nella vita della sua gente. Come poi spesso accade in queste featurette, i due attori si dichiarano reciproca ammirazione, anzi Zendaya sostiene che Timothée sia diventato uno dei suoi più cari amici, dopo le riprese di Dune svoltesi in Giordania. Leggi anche Dune: Denis Villeneuve avrebbe voluto girare il secondo assieme al primo film