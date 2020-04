Dune: Timothée Chalamet è Paul Atreides nella prima foto ufficiale del film di Denis Villeneuve

News Cinema

Pubblicata in anteprima esclusiva sull'edizione statunitense di Vanity Fair la prima foto dell'atteso dittico che porta di nuovo al cinema i mondi creati da Frank Herbert, già protagonisti di un noto film di David Lynch.

Sul sito dell'edizione americana di Vanity Fair è apparsa in anteprima esclusiva la prima foto ufficiale del nuovo Dune, il (dittico di) film diretto da Denis Villneuve che, a più di trentacinque anni di distanza dal film di David Lynch, porta nuovamente al cinema i mondi e i personaggi creati da Frank Herbert nell'omonimo libro, considerato una delle pietre miliari della fantascienza letteraria contemporanea.

Come potete vedere, sia nel banner sopra queste righe che nella foto che riportiamo nelle sue proporzioni originarie più in basso, protagonista dell'immagine è il giovane attore Timothée Chalamet, che nel film interpreta il ruolo del protagonista Paul Atreides (Kyle MacLachlan nel film di Lynch).

Nella foto Paul Atreides cammina sul suolo del suo pianeta natale, Caladan, mentre alle sue spalle, nel cielo, navi spaziali trasportano la sua famiglia sul pianeta Arrakis, loro nuovo dominio, il luogo dove viene raccolta la "Spezia", la sostanza capace di prolungare la vita, accrescere la conoscenza e di sfruttare le curvature spazio-temporali dell'Universo per attraversarlo.





Dune aveva una data d'uscita prevista per il prossimo 18 dicembre, e non è chiaro ancora se questa data verrà rispettata o ci saranno slittamenti a causa della pandemia globale che stiamo vivendo.

Al fianco di Chalamet, nel film, ci sono attori come Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Zendaya, Stellan Skarsgard e Dave Bautista. La fotografia è firmata da Greig Fraser, che ha al suo attivo titoli come Zero Dark Thirty, Rogue One: A Star Wars Story e Vice - L'uomo nell'ombra.

L'adattamento del romanzo di Herbert è firmato dallo stesso Villeneuve assieme a Eric Roth e Jon Spaihts.