Dune, Timothée Chalamet ammette di avere moddato controller, mentre Paul e Chani finiscono in Fortnite

News Cinema

Dune ingrana negli incassi americani, Paul e Chani entrano in Fortnite, mentre Timothée Chalamet ammette di aver cercato in tempi non sospetti una "gloria" da YouTuber come modder di controller per l'Xbox360... e i suoi video ci sono ancora!

Con Dune che ha appena ottenuto l'agognato ok della Warner Bros. per la sua necessaria seconda parte, Paul Atreides e Chani, il protagonista e un personaggio chiave della storia, hanno avuto l'onore molto contemporaneo di diventare skin per il fenomeno multiplayer Fortnite della Epic Games. Le skin hanno l'aspetto di Timothée Chalamet e Zendaya, gli attori che li interpretano sullo schermo e che nel video che vi mostriamo hanno visto per la prima volta se stessi nel gioco, che ormai raccoglie i fenomeni pop al suo interno, un po' come una ventina d'anni fa faceva Doom 2 quando furono resi disponibili i programmi per modificarlo (ma in questo caso si tratta di aggiunte ufficiali). Durante la conversazione, Timothée ha ammesso che una presunta leggenda metropolitana è realtà... Leggi anche Dune, sequel ufficialmente confermato: Dune Parte 2 arriverà al cinema nell'autunno del 2023

Come diversi segugi del web avevano intuito, era proprio un giovanissimo Timothée Chalamet che undici anni fa si celava dietro al fantomatico canale ModdedController360 di YouTube, dove proponeva mod artistiche per i joypad dell'Xbox 360, alla modica cifra di 10$ l'una. Chalamet ha ammesso di aver ricavato solo una trentina di dollari: non era proprio lo YouTuber più popolare del mondo, dato che, forse perché già recitava, aveva deciso di non mostrarsi in viso (ma i veri fan lo hanno riconosciuto dalla voce imberbe e da una cicatrice!). Giochi preferiti di Chalamet, classe 1995? Luigi's Mansion, Super Smash Bros. Melee, Call of Duty 4: Modern Warfare e Modern Warfare 2. Immaginiamo che col seguito di Dune in cantiere avrà sempre meno tempo di giocare. Nel frattempo, godetevi questa epocale testimonianza dei suoi quindici anni! Prevedibilmente, i commenti sotto gli unici tre video sono stati disattivati...