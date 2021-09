Dune, Scott Derrickson risponde a Denis Villeneuve sui Marvel

La polemica scatenata da Denis Villeneuve, che promuovendo il suo Dune ha preso le distanze dal cinema hollywoodiano dei blockbuster stile Marvel, a detta sua un "copia & incolla" costante, ha suscitato alcune reazioni dei colleghi: la più diretta è stata quella di Neill Blomkamp su Twitter, "Ma che fottuto coglione!", anche se poi ha rapidamente preso le distanze dall'uscita, definendola "sarcastica", aggiungendo che ama il lavoro di Villeneuve. La vera e intelligente risposta è arrivata da Scott Derrickson, regista del primo Doctor Strange, peraltro uscito dal secondo capitolo proprio per divergenze creative con i Marvel Studios: in altre parole, sa di cosa si parla ma non è più così di parte. Su Twitter Derrickson ha scritto (autoquotando una sua vecchia dichiarazione nel secondo paragrafo):

Scott Derrickson ha da poco completato l'horror drammatico The Black Phone con Ethan Hawke, e sta per imbarcarsi con Chris Evans su Bermuda, un thriller basato sul fantomatico Triangolo delle Bermude. Questo senza dimenticare che ha in gestazione il sequel di Labyrinth, su sceneggiatura di Maggie Levin. Come sappiamo, per Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, in arrivo nel marzo 2022, è stato sostituito dall'illustre Sam Raimi. Leggi anche Dune: Denis Villeneuve prende le distanze dallo stile Marvel

Anyone who lambastes Marvel movies as all being the same has either a) not seen them all and therefore shouldn’t assume they’re all the same, or b) seen them all because hey, they actually quite like watching Marvel movies.