Dune sarà un film completo anche se è solo la prima parte, parola del direttore della fotografia

Greig Fraser, direttore della fotografia di Dune di Denis Villeneuve rassicura i fan sulla prima parte di un film che non sembrerà incompleto.

L'uscita di Dune di Denis Villeneuve è ancora fissata al 17 dicembre e speriamo vivamente che per quella data la situazione mondiale sia più tranquilla. L'attesa riedizione per il cinema della lunga e complessa saga di Frank Herbert, dopo che la prima costò quasi la carriera a David Lynch, sarà com'è noto divisa in due parti. Ma niente paura: il primo film avrà una sua conclusione e non sembrerà incompleto. Parola del direttore della fotografia del film, Greg Fraser, che in un'intervista a Collider ha dato qualche informazione in merito.

"È una storia completa in sé, con alcune cose da approfondire, un film epico autonomo che darà molto al pubblico quando lo vedrà. Visivamente è stato una vera avventura e un'esperienza bellissima da fare. Sono stato colpito moltissimo dalle persone coinvolte. Alcuni degli attori, oltre ad avere un talento pazzesco, sono persone davvero adorabili con cui sono diventato molto amico".

Fraser, che in precedenza ha lavorato su Rogue One: A Star Wars Story e la serie tv The Mandalorian, aggiunge che Dune avrà un look molto diverso da questi:

È stato divertente, perché facendo Dune ho dovuto dimenticare un sacco di Star Wars, anche se non è stato difficile. Io e Denis abbiamo parlato chiaramente dell'aspetto e delle sensazioni che doveva suscitare il film, dei diversi formati eccetera, quindi non è stato difficile cambiare corsia. C'erano alcune somiglianze, come i deserti. Io sono convinto che alla fine George Lucas si sia ispirato a Dune quando ha fatto Star Wars. Non so se è una cosa sacrilega da dire, ma ci sono diverse somiglianze in parecchi settori, quindi si può dire che ne sia stato influenzato. Perciò ho dovuto stare attento, facendo entrambi, a non ripetermi. Non solo per il bene del film, ma per il mio divertimento. Odio fare due volte la stessa cosa.