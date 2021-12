Dune, Ridley Scott: "Perché alla fine non l'ho girato io"

News Cinema

Ridley Scott ha rivelato perché nei primi anni Ottanta non accettò la regia del Dune andato poi a David Lynch. Un problema di location...

Col Dune di Denis Villeneuve assai apprezzato dagli appassionati dell'opera di Frank Herbert, ogni tanto si torna a parlare del primo Dune di David Lynch, il quale non fu la prima scelta per la regia del progetto. Ridley Scott, chiacchierando con Total Film sull'onda dell'uscita del suo House of Gucci (in sala dal 16 dicembre), ha spiegato che era stato contattato e aveva praticamente accettato, ma...

Perché Ridley Scott non diresse il primo Dune

Nell'intervista con Total Film, Ridley Scott ha confermato di essere stato tra i registi papabili per dirigere nei primi anni Ottanta l'originale Dune, uscito poi nel 1984 con la regia (sofferta) di David Lynch. Scott era reduce dal grande successo di Alien (1979), così Dino De Laurentiis, producer dell'operazione Dune, lo coinvolse subito. La preproduzione avanzò.

Avevamo una versione molto buona di Dune, perché nei primi tempi lavorai a contatto molto stretto con lo sceneggiatore. Cercavo di lavorare sul look del film e connetterlo con quello che veniva scritto dallo sceneggiatore o dalla sceneggiatrice. Il copione l'avevamo ed era buono, cazzo. Poi Dino disse: "Costa molto da fare, dovremo farlo in Messico." E io: "Come?" Lui: "In Messico." Io: "Ma davvero?"

Quindi mi spedì a Città del Messico, e con il massimo rispetto possibile per la città, a quell'epoca era messa un po' male. Non mi piaceva. Andai a visitare uno studio a Città del Messico, dove non c'era nemmeno una pavimentazione. Dissi: "Nah, Dino, non voglio andare incontro a una battaglia". Quindi mi feci da parte e decisi di passare su Legend.