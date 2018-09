Dune: Rebecca Ferguson potrebbe raggiungere Timothée Chalamet nel dittico di Denis Villeneuve

Al momento è nelle nostre sale, nel ruolo della coraggiosa Ilsa Faust, in Mission: Impossible - Fallout e, alla fine dello scorso anno, l'abbiamo apprezzata nei panni della cantante d'opera Jenny Lind nel musical con Hugh Jackman The Greatest Showman. Adesso Rebecca Ferguson potrebbe cambiare nuovamente genere cinematografico e avventurarsi nel sempre affascinante territorio della fantascienza unendosi al cast del Dune di Denis Villeneuve. L'attrice svedese andrebbe così ad affiancare Timothée Chalamet, a cui è stato proposto di interpretare il protagonista Paul Atreides, personaggio che nel Dune di David Lynch aveva il volto di Kyle MacLachlan.

Non sappiamo con esattezza quale parte andrebbe alla Ferguson, ma alcuni sostengono che potrebbe trattarsi di Lady Jessica, la madre di Paul. E se invece si trattasse della Principessa Irulan Corrino? Qualora l'attrice dovesse firmare il contratto con la Legendary Pictures, lo scopriremo presto.

Dune è l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Frank Herbert nel 1965 e sarà diviso in due film decisamente diversi dalla trasposizione diretta da David Lynch nel 1984. Denis Villeneuve non li girerà "back to back", data la complessità del materiale e i costi che arriverebbero alle stelle, ma uno per volta, basandosi su una sceneggiatura di Eric Roth, autore del copione di Forrset Gump e de Il curioso caso di Benjamin Button. Nessuna notizia circa eventuali uscite o date di inizio lavorazione è però stata diffusa e quindi nulla è veramente certo.

Se sarà fedele al libro di partenza come sostiene lo stesso Villeneuve, Dune racconterà le gesta del giovane e nobile Paul Atreides che dovrà lottare con gli Harkonnen per il controllo di Arrakis, l'unico pianeta su cui si trova il Melange o la Spezia, sostanza raccolta solamente dai Fremen che ha il potere di amplificare le percezioni ed allungare la vita. Naturalmente succederà molto altro, perché o scenario è assai più vasto e molteplici sono i personaggi. Speriamo che il dittico del regista di Blade Runner 2049 li esplori per benino, inserendoli in un universo visionario al punto gusto e magari illuminato dalla fotografia di Roger Deakins.