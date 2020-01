Dune: per Kyle MacLachlan Timothée Chalamet sarà un ottimo Paul Atreides

News Cinema

L'attore parla del film di Denis Villeneuve, in uscita a dicembre, e dà la sua benedizione al giovane collega.

Prima di lanciarsi nella titanica impresa del film in due parti Dune, nuovo adattamento cinematografico del monumentale omonimo romanzo di Frank Herbert, Denis Villeneuve non ha certo domandato il permesso a Kyle MacLachlan, il protagonista della versione diretta da David Lynch nel 1984 e intitolata anch'essa Dune. Il regista franco-canadese non ha nemmeno domandato all'attore che è diventato famoso interpretando il Dale Cooper di Twin Peaks di consigliarlo su un suo ipotetico sostituto. MacLachlan ha comunque seguito con interesse il progetto ed è contento che il personaggio di Paul Arteides sia passato a Timothée Chalamet, che in questo momento per noi è ancora il Laurie di Piccole Donne.

Durante un'intervista televisiva rilasciata a IMDB, Kyle ha dichiarato: "Non vedo l'ora di vedere il film, ci saranno due Paul Artreides là fuori, credo ci sia un sacco di spazio. Timothée farà un lavoro fantastico, non sto nella pelle all'idea di scoprire la sua versione. Quella di David Lynch è una lettura molto particolare, quindi sono convinto che questo film sarà qualcosa di completamente diverso. Perché non riconoscere a ognuno il proprio merito?".

Mentre rispondeva ai quesiti dell'intervistatore, Kyle MacLachlan sembrava di ottimo umore, e sincero al 100%, e, a rivederlo in Dune, ventiquattrenne, si nota una minima somiglianza con Timothée. Saranno i capelli…

Con un cast stratosferico, composto anche da Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling e Josh Brolin, Dune arriverà nelle sale il 18 dicembre 2020. Lo aspettiamo con particolare trepidazione, anche per scoprire se sarà davvero simile, come annunciato, al libro di partenza.