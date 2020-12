Dune: per il figlio di Frank Herbert è "il film definitivo"

News Cinema

Adesso che ha l'approvazione del figlio di Frank Herbert, autore del romanzo di partenza, Denis Villeneuve può aspettare con gioia l'uscita di Dune. Ecco le parole di Brian Herbert.

Alle moltissime lodi sperticate del Dune di Denis Villeneuve da parte dei suoi attori si aggiunge il plauso di un signore che molti di voi non conosceranno, ma che ha una grande importanza. Parliamo di Brian Herbert, figlio di quel Frank Herbert che ha scritto il romanzo fiume da cui è tratto il dittico con Timothée Chalamet e anche il Dune di David Lynch.

Herbert junior, che ha scritto con Kevin J. Anderson le due trilogie "Il preludio a Dune" e "Legends of Dune", è stato sul set e sembra aver apprezzato il lavoro del filmmaker canadese. Queste le sue parole di encomio: "Sono rimasto molto colpito dal trailer e per me è stato molto emozionante recarmi sul set lo scorso anno a Budapest, dove con mia moglie abbiamo assistito alla realizzazione di diverse scene. E’ un film davvero grosso, un progetto ambizioso che sarà per sempre considerato l'adattamento definitivo del classico di Frank Herbert. I fan adoreranno questo film. Denis Villeneuve è il regista ideale per Dune".

Il figlio di Frank Herbert non ha visto il film finito, ma sembra convinto di aver assistito a stralci di un capolavoro. Per vedere un tale capolavoro - abbellito da Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa e così via - dovremo aspettare il 1 ottobre 2021.