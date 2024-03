Dune Parte Due vince al boxoffice italiano del weekend e sbanca negli USA

News Cinema

Partenza decisa al botteghino italiano e mondiale per Dune - Parte Due di Denis Villeneuve. Da noi al secondo posto c'è La zona d'interesse (candidato agli Oscar) e al terzo Bob Marley - One Love.

Il boxoffice italiano del weekend festeggia il primo posto per Dune - Parte Due di Denis Villeneuve: in cinque giorni il blockbuster Warner Bros. Discovery raccoglie 3.714.000 euro (3.026.000 nel solo fine settimana, fonte Cinetel). È una partenza più sicura di quella del primo Dune nel settembre 2021, con 2.136.900 in quattro giorni e in pandemia, anche se non c'è da noi in Italia un abisso sensibile come negli Usa: oltreoceano il secondo atto è partito con 81.500.000 di dollari, contro i 41 del primo. Va ricordato però che in quel caso ci fu l'interferenza della contemporeanea e contestata disponibilità americana in streaming su MAX. Ad ogni modo, su 190 milioni di dollari di budget (fonte Variety), Dune - Parte Due viaggia già sui 178.500.000 mondiali, tenendo presente che in Cina e Giappone non è ancora uscito.

Al secondo posto italiano ritroviamo stabile La zona d'interesse di Jonathan Glazer, sconvolgente sguardo alla tranquilla esistenza borghese di Rudolf Höß a due passi dal campo di concentramento di Auschwitz, da lui avviato e gestito. Nomination agli Oscar 2024 per miglior film, regia, sceneggiatura non originale, film internazionale e sonoro, incassa da noi altri 820.000 euro, per un totale di 1.883.200. Nel mondo ha registrato 20.108.000 dollari.

Slitta dalla prima alla terza posizione il biopic musicale Bob Markey - One Love, con Kingsley Ben-Adir nei panni del cantante re del reggae: a questo giro raccoglie altri 678.000. Il totale italiano è al momento di 2.235.000, quello mondiale di 146.070.000 dollari, a fronte di un budget sui 70 (fonte Deadline).