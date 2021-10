Dune parte bene negli Usa, debole in Cina, i numeri internazionali

News Cinema

A quanto ammontano gli incassi di Dune, ora che il film di Denis Villeneuve è finalmente arrivato anche negli Usa e in Cina, due dei mercati più importanti del mondo?

È bene non perdere di vista l'andamento degli incassi del Dune di Denis Villeneuve, perché come ben sappiamo anche dall'esito del boxoffice dipende il destino di Dune 2, cioè della narrativamente necessaria seconda parte dell'adattamento del romanzo di Frank Herbert. L'ottima partenza degli incassi internazionali del mese scorso ci ha fatto ben sperare, ma mancavano all'appello due mercati fondamentali per gli introiti dei film ad alto budget, cioè Usa e Cina, dove il kolossal autoriale è uscito nell'ultimo fine settimana.

Dune, gli incassi in America e Cina

Considerando che diversi lungometraggi della Warner Bros. sembrano essere stati penalizzati da una disponibilità in parallelo (solo negli Usa) su HBO Max, il boxoffice americano ha fatto registrare per Dune 40.100.000 dollari, quindi un responso di 5-10 milioni superiore alle stime degli analisti: in questo caso la contemporaneità dello streaming pare aver fatto meno danni del previsto, forse il pubblico ha davvero reagito alla difesa strenua di Villeneuve dell'esperienza in sala per il suo imponente lavoro. Naturalmente, bisognerà capire cosa accadrà dal secondo weekend, quando copie digitali pirata dell'opera cominceranno a girare molto facilmente proprio a causa di HBO Max. Molto più fredda purtroppo la reazione della Cina, che ha risposto con soli 21.600.000 in tre giorni, con stime locali che in tutto non danno il film oltre i 35 al termine della sua corsa cinese.

Dune 2, da cosa dipende la sua produzione?