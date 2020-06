Dune: Oscar Isaac dice che ad agosto si tornerà sul set e che il film è favoloso

News Cinema

Denis Villeneuve rigira alcune scene di Dune, lo dice Oscar Isaac che ha già visto un assaggio di film e che interpreta Leto Atreides.

Anche se arriverà, o dovrebbe arrivare, il 17 dicembre, Dune non è ancora finito. Stando a quanto dichiarato da Oscar Isaac, che interpreta il Duca Leto Atreides nel nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert, Denis Villeneuve ha ancora delle scene da girare e si metterà all’opera durante l'estate. Niente paura, però, si tratta di poca roba. Il regista non ha intenzione di rifare metà film perché insoddisfatto del lavoro, e quindi il pericolo di un ulteriore posticipo dell'uscita è scongiurato. Semplicemente, come accade per i film di grande portata, bisogna rifare dei take, nel nostro caso per raggiungere la perfezione.

"Gireremo qualche altra scena a metà agosto" - ha spiegato Isaac - "probabilmente a Budapest, in Ungheria. Ho visto alcune cose montate e sono straordinarie. Denis è un vero artista e sarà elettrizzante vedere il film prendere forma. Sembra assurdo dover girare ancora qualcosa pochi mesi prima della data di uscita prevista, ma è successo anche con Star Wars". Le parole dell'attore ci rassicurano e ci gasano anche. Sembra proprio che Dune ci riservi grandi e magnifiche sorprese.

Dune era già stato portato al cinema da David Lynch nel 1984. La nuova versione dovrebbe essere più fedele all'opera originale e vede nel cast Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista e Stellan Skarsgård.