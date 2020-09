Dune: o sabbia vera o niente film, dice Villeneuve, e tira in ballo Lo squalo

News Cinema

Mentre in molti si domandano se l'uscita del nuovo Dune sarà posticipata come quella di Wonder Woman 1984, Denis Villeneuve spiega che avere ambientazioni reali era la sua prima esigenza.

Uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi giorni è senza dubbio Dune, il film di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet di cui proprio non possiamo fare a meno di riguardare all'infinito lo spettacolare trailer. La data d'uscita del nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert è ancora fissata per il 18 dicembre, ma molti sono sicuri che verrà posticipata al 2021, dal momento che Wonder Woman 1984, previsto per il 2 ottobre, è slittato a Natale. Per ora, comunque, non arriva nessuna notizia ufficiale e quindi possiamo parlare di... deserto.

In un'intervista a Variety il regista ha spiegato che mai e poi mai avrebbe accettato di fare il film senza la possibilità di girare fra dune vere. Villeneuve, insomma, non poteva tollerare che i suoi personaggi non si muovessero sulla sabbia e l'idea del green screen lo faceva semplicemente impazzire di rabbia. "La mia argomentazione era che Lo squalo non era stato girato dentro a una piscina" - ha spiegato. "Il titolo del film è Dune, avevamo bisogno di un'ambientazione vera".

Questa sacrosanta esigenza di realismo è andata ovviamente a impattare sul budget di Dune, che dovrebbe ammontare a circa 200 milioni di dollari. Se il pubblico dovesse premiare lo sforzo del regista franco-canadese e dei suoi sopraffini attori, Denis si metterà al lavoro sul secondo film. E se il film non dovesse sbancare il botteghino? Sembra che il numero due si farà comunque, anche perché, spiega Villeneuve, questi sono stati i patti fin dall'inizio: “La storia è così ricca e complessa che, per poter essere fedeli al libro, avremo bisogno di girare almeno due film. Questo era l'accordo fin dal principio".

Sceneggiato dallo stesso Denis Villeneuve insieme a Eric Roth e Jon Spaihts, Dune vanta un cast stellare, che comprende, oltre a Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård.