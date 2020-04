Dune: nuove foto ufficiali del cast del film diretto da Denis Villeneuve

News Cinema

Dopo la prima foto diffusa ieri, arrivano altre immagini del nuovo film tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert.

Dopo la prima foto ufficiale diffusa ieri, che raffiugrava Timothée Chalamet nei panni del protagonista Paul Atreides, sono arrivate - sempre via l'edizione statunitense di Vanity Fair - nuove immagini ufficiali del nuovo Dune, il (dittico di) film diretto da Denis Villneuve che, a più di trentacinque anni di distanza dal film di David Lynch, porta nuovamente al cinema i mondi e i personaggi creati da Frank Herbert nell'omonimo libro, considerato una delle pietre miliari della fantascienza letteraria contemporanea.

Qui sopra potete vedere il clan Atreides nella sua interezza, mentre di seguito le altre foto diffuse fino a questo momento.

Dune: la foto di Paul Atreides e Lady Jessica (Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson)

Dune: la foto di Chani (Zendaya)

Dune: Denis Villeneuve con Javier Bardem (Stilgar)

Dune: la foto del Duca Leto Atreides (Oscar Isaac)

Dune: la foto di Gurney Halleck (Josh Brolin)

Dune:la foto di Duncan Idaho (Jason Momoa)

Dune aveva una data d'uscita prevista per il prossimo 18 dicembre, e non è chiaro ancora se questa data verrà rispettata o ci saranno slittamenti a causa della pandemia globale che stiamo vivendo.

La fotografia è firmata da Greig Fraser, che ha al suo attivo titoli come Zero Dark Thirty, Rogue One: A Star Wars Story e Vice - L'uomo nell'ombra.

L'adattamento del romanzo di Herbert è firmato dallo stesso Villeneuve assieme a Eric Roth e Jon Spaihts.