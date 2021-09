Dune mantiene la vetta al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Ancora primo il Dune di Denis Villeneuve al botteghino italiano del weekend, lo seguono Space Jam New Legends e Tre piani di Nanni Moretti.

Alla seconda settimana è ancora sulla vetta degli incassi al boxoffice italiano del weekend il Dune di Denis Villeneuve, nuova versione cinematografica del romanzo di Frank Herbert: il kolossal ha portato a casa un altro 1.413.000 euro, per un totale italiano finora di 4.408.000. Di questi tempi un buon risultato, che inizia a marcare stretto Fast & Furious 9 (4.481.000) e il per ora più lontano Me Contro Te Il film - Il mistero della scuola incantata (5.044.000), record dalla riapertura. Fermo restando che a Dune mancano ancora i mercati americani, inglesi e cinesi, nodali per un prodotto ad alto budget, il film ha raggiunto i 77 milioni di dollari nel mondo, e dal primo fine settimana ha ceduto in media solo il 32% degli introiti, quindi mostra una buona tenuta, almeno finché tra qualche giorno non subirà il contraccolpo di No Time To Die.

Sotto Dune ci sono soltanto nuove entrate, segno di un fine settimana più vitale del solito, con il numero di spettatori generale salito a 685.972, contro i 578.470 della settimana scorsa. Le cifre che vi proponiamo per questi titoli confrontano i risultati sul weekend "esteso", cioè su tutti e quattro i giorni dall'inizio della loro distribuzione.

Al secondo posto c'è Space Jam - New Legends, quello Space Jam 2 dove Bugs Bunny fa ora squadra con il giocatore di basket LeBron James: è partito qui con 1.197.100 euro, mentre nel mondo è a quota 157.000.000 di dollari. Costato 150 milioni, si può ormai purtroppo definire un flop (forse negli Usa penalizzato dalla decisione di piazzarlo online su HBO Max, in parallelo all'uscita cinematografica).

Terza posizione per il ritorno di Nanni Moretti con il corale Tre piani, libero adattamento del romanzo omonimo di Eshkol Nevo, quindi prima volta in cui l'autore romano non si cimenta con materiale originale: l'incasso è di 631.000 euro.