Dune: le folli notti di Timothée Chalamet e… Javier Bardem

Per Timothée Chalamet, Zandaya e gli altri attori di Dune l'esperienza con Denis Villeneuve non è stata soltanto lavoro ma anche pazzo divertimento.

Per Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa e il restante cast di Dune la lavorazione del film di Denis Villeneuve non dev'essere stata semplice, vista la portata del progetto e la precisione del regista, che ha voluto sabbia vera e che ha chiesto alla produzione ben 200 milioni di dollari. Per fortuna il cast e la troupe hanno avuto anche il tempo e il modo di distrarsi e di svagarsi. A sentire Chalamet e Zendaya, è stata proprio una di questa pause ludiche uno dei momenti top del periodo di riprese. Ecco cosa hanno raccontato in proposito i due attori durante una reunion virtuale.

Timothee Chalamet: Qual è stato il tuo momento preferito quando non stavamo girando?

Zendaya: Probabilmente le feste da ballo che ho dato nella mia camera.

Chalamet: C'è stata una festa di fine riprese super autorizzata. Eravamo insieme a una parte del cast, poi Javier Bardem è attivato e abbiamo tutti ballato.

Zendaya: Già, Javier ha fatto un salto, sì.

A quanto pare, Timothée Chalamet non è esperto soltanto di walzer e delle altre danze imparate per Piccole Donne. Di certo l'attore sa come muoversi al ritmo di musica e come scatenarsi. Dalle sue parole, e da quelle di Zendaya, purtroppo non si capisce cosa abbia fatto esattamente Javier Bardem al party di fine lavorazione, ma essendo uno spagnolo dal sangue caliente e di grande simpatia, è probabile che anche lui abbia accennato qualche passo. Dopo lo scambio di parole che abbiamo riportato sembra che Timothée abbia chiesto a Zendaya se avesse scattato qualche polaroid alla festa. La risposta è stata un bel no, quindi i due ragazzi, che sul set sono diventati molto amici, potrebbero essersi inventati tutto.

Come sappiamo, Dune arriverà nelle sale il 1 ottobre del 2001, pronto a immergerci nuovamente nelle atmosfere del romanzo di Frank Herbert a 27 anni dal Dune di David Lynch.

