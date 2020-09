Dune, l'opinione di Denis Villeneuve sul film di David Lynch in attesa del trailer

News Cinema

Inevitabilmente Denis Villeneuve, regista del nuovo Dune, dà un giudizio timido sul risultato del precedente adattamento firmato da David Lynch.

Per i fan dell'universo di Dune creato dal compianto scrittore Frank Herbert, l'arrivo in sala del nuovo Dune di Denis Villeneuve, previsto per il 17 dicembre, è circondato da un'attesa febbrile: aspettando che il trailer approdi online dopo aver anticipato le proiezioni americane di Tenet, forse all'inizio della prossima settimana, Villeneuve chiacchierando con Empire ha inevitabilmente commentato il precedente adattamento, il "maledetto" Dune di David Lynch del 1984. Bisogna misurare le parole, perché - e capiamo Denis - parlar male di Lynch è psicologicamente arduo per chiunque ami l'arte dell'audiovisivo, più che mai per chi vi contribuisce.

Sono un grande fan di David Lynch, è il Maestro. Quando vidi il suo Dune mi ricordo che ero eccitato, ma il suo approccio... ci sono parti che amo e altri elementi con cui sono meno a mio agio. Diciamo che uscii mezzo soddisfatto. Ecco perché mi sono detto: c'è ancora un film che dev'essere fatto da quel libro, solo con una sensibilità diversa.

Villeneuve, che prima di Dune ha parato il colpo di un'altra eredità sci-fi affrontando Blade Runner 2049, è affettuosamente diplomatico: lo stesso David Lynch ha preso le distanze dal proprio soffertissimo Dune, ribadendo che non vedrà il nuovo film perché il materiale gli risveglia ricordi poco piacevoli. C'è da dire che Lynch è sempre stato molto elegante nel commentare il rapporto difficile avuto con Dino De Laurentiis, attribuendo l'insuccesso del risultato più alla sua incompatibilità con quel tipo di kolossal, che agli interventi a gamba tesa della produzione, in fondo parte di un gioco dal quale avrebbe fatto meglio a tirarsi indietro in tempo.