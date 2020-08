Dune: Kyle MacLachlan dice la sua sul nuovo e sul vecchio film

News Cinema

Kyle MacLachlan, che è stato Paul Atreides nel Dune di David Lynch, spiega come dovrebbe essere adattato il romanzo di Frank Herbert che torna al cinema grazie a Denis Villeneuve.

Kyle MacLachlan, che per noi resterà sempre l'agente Dale Cooper di Twin Peaks, torna a parlare di Dune, del vecchio e del nuovo Dune, per la precisione. Si era già espresso in merito al film (o meglio ai film) di Denis Villeneuve durante l'inverno, dicendo che Timothée Chalamet avrebbe ricoperto magnificamente il ruolo di Paul Atreides, personaggio da lui interpretato nella versione diretta da David Lynch nel 1984. Adesso l'attore, che aveva sconfessato quel film fin dal principio al punto da volere che il suo nome venisse rimosso dal cast, si esprime con parole più favorevoli. Lo fa in un'intervista rilasciata a IndieWire dicendo: "I miei sentimenti verso in film cambiano con il passare del tempo. Adesso Dune mi appare come una gemma grezza. E’ sorprendente sotto molti punti di vista. Per quanto riguarda la storia, ricrearla al cinema è quasi impossibile. E’ incredibilmente densa e un po’ come un castello di carte. Se lasci fuori un elemento della storia, la struttura tende a traballare e il risultato non è completo".

Riguardo al Dune di Villeneuve, che speriamo possa ancora uscire il 18 dicembre, MacLachlan spiega di essere molto curioso di vederlo e afferma: "Spingerei per tre o più, film perché Dune ha un potenziale enorme. Ho sempre immaginato che sarebbe stato magnifico svilupparlo come Il Trono di Spade, quindi dividendolo in stagioni, oppure facendone una serie in 10, 12 parti. Così si potrebbe narrare la storia dall'inizio alla fine".

Una mega-serie ispirata al monumentale romanzo di Frank Herbert sarebbe fantastica, non c'è dubbio, ma avrebbe costi inimmaginabili. Non sarebbe insomma come la miniserie del 2000 divisa in 3 parti Dune - Il destino dell'universo, seguita nel 2003 da I figli di Dune.

Nel nuovo Dune, accanto a Chalamet, recitano Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård.