Dune: Josh Brolin e Timothée Chalamet in una nuova foto del film

Empire diffonde sui social una nuova foto dell'adattamento di Denis Villeneuve del romanzo di Frank Herbert Dune con Timothée Chalamet e Josh Brolin.

La nuova versione di Dune, dopo quella che per poco non costò la carriera a David Lynch, uscirà - si spera - il 20 dicembre 2020. Siamo molto curiosi di vedere come se l'è cavata Denis Villeneuve nell'impresa in apparenza impossibile di portare al cinema come si deve le storie del pianeta Arrakis. Intanto, è affiorata una nuova foto, via Empire e condivisa sui social dall'account del film. Nella foto si vedono Timothée Chalamet, che è Paul Atreides, e Josh Brolin che è Gurney Halleck (vi consigliamo se non avete letto i tomi di Herbert di farvi almeno un piccolo studio dei personaggi, prima della visione).

Così Villeneuve spiega a Empire la foto:

"È il primo contatto di Paul col deserto, quando ne viene ipnotizzato. Ha la strana sensazione di trovarsi a casa. C'è molta azione in questo momento specifico ed è una delle scene del film di cui inizio a sentirmi davvero fiero".