Dune in Ultra HD 4K e Blu-ray dal 9 dicembre, anche in Steelbook da collezione

Dune di Denis Villeneuve, primo atto dell'adattamento del romanzo di Frank Herbert, pietra miliare della fantascienza, sarà disponibile in edizione digitale fisica dal 9 dicembre: previste versioni Ultra HD 4K e Blu-ray, con in più incarnazioni Steelbook per collezionisti. Un buon modo per alleviare l'attesa dell'ottobre 2023, quando Dune 2 arriverà nelle sale... Acquista su Amazon Dune in Steelbook Acquista su Amazon Dune in Blu-ray

Dune di Denis Villeneuve in 4K e Blu-ray, con contenuti speciali