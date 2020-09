Dune: il nuovo barone Harkonnen di Stellan Skarsgård rivelato in tutti i particolari da una action figure

News Cinema

Come spesso accade, le action figures precedono l'arrivo nei cinema dei personaggi a cui sono ispirate. È successo anche col mitico barone Harkonnen del Dune di Denis Villeneuve, interpretato da Stellan Skarsgård.

Ricordate il barone Harkonnen del Dune di David Lynch, interpretato da Kenneth McMillan, con quella repellente malattia della pelle? Bene, Denis Villeneuve ci risparmierà almeno quel particolare, a giudicare dall'action figure di McFarlane Toys (di proprietà del creatore di Spawn, Todd McFarlane) che è nota per riprodurre alla perfezione i personaggi dei film.

Nella versione di Villeneuve il personaggio del malvagio barone sarà interpretato da Stellan Skarsgård e sotto lo trovate in tutta la sua magnificenza. Del personaggio era apparsa la foto che vedete, in cui sembra immerso in una pozza di fango, ma dalla action figure è possibile osservarlo a figura intera, con la tuta che indossa e tutti i dettagli che vedremo nel film.

Se non lo conoscete ancora, c'è da sapere che Vladimir Harkonnen è il capo di una famiglia che si oppone agli Atreides, che sono un po' gli eroi della serie. Non si sporca direttamente le mani, ma lascia il lavoro sporco al sadico nipote Glossu Rabban, nel film di Lynch interpretato da Paul L. Smith (in quello di Villeneuve da Dave Bautista), ed è enormemente ghiotto ed obeso. Non vediamo l'ora di vedere l'interpretazione di quel grande attore che è Stellan Skarsgård nel Dune di Denis Villeneuve!