Dune: il film da vedere e commentare insieme domenica 26 luglio con SimulWatch

Ambientato in un lontanissimo futuro, Dune è il celebre film di fantascienza degli anni 80 diretto da David Lynch. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 26 luglio alle 21:30.

La visione condivisa di domenica 26 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch

Tratto dall'ominimo romanzo di Frank Herbert, Dune è un film diretto da David Lynch nel 1984 e prodotto da Dino De Laurentiis che per l'occasione non badò a spese arrivando a sborsare 40 milioni di dollari. Fu proprio il produttore a scegliere Lynch per la regia, il quale fino a quel momento aveva diretto soltanto Ereserhead e The Elephant Man ma si era distinto per un certa visionarietà che in questo film spiccò il volo. Del cast fanno i seguenti nomi: Kyle MacLachlan, Francesca Annis, Jürgen Prochnow, Brad Dourif, Leonardo Cimino, Silvana Mangano, Virginia Madsen, Patrick Stewart, Max von Sydow, Sean Young e Sting.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Dune e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 26 luglio alle 21:30.

In attesa di vedere la nuova versione del film diretta da Denis Villeneuve che arriverà a dicembre, ricordiamo che la storia di Dune si ambienta nell'anno 10191. Il dominio dell'inospitale pianeta Arrakis, noto anche come Dune, è bramato da tutti poiché su di esso si trova il Melange, la Spezia, sostanza capace di prodigi straordinari, di ampliare le percezioni, allungare la vita e dare la facoltà di spostare qualsiasi cosa attraverso la galassia. La vicenda coinvolge anche altri pianeti: Caldan, sede della casata Atreides dove vive il giovane Paul (Kyle MacLachlan) unico erede del Duca di Leto e della sua consorte Lady Jessica; il pianeta Giedi Primo è invece la sede della casata Harkonnen, dove risiede il crudele Barone Vladimir, nemico giurato degli Atreides, che ha progettato la loro completa estinzione.





