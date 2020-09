Dune: ecco finalmente il primo trailer ufficiale in italiano del film di Denis Villeneuve!

News Cinema

Finalmente le prime immagini in movimento di Dune, il nuovo film che riporta al cinema i mondi e i personaggi creati da Frank Herbert. Diretta da Denis Villeneuve, questa nuova versione vede tra i suoi protagonisti Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e uscirà nei cinema nel mese di dicembre 2020.

Dopo le immagini ufficiali di Dune e un'attesa febbrile protrattasi per mesi, ecco finalmente fare il suo debutto il primo trailer ufficiale di Dune, il film diretto da Denis Villeneuve che riporta al cinema i mondi e i personaggi fantascientifici creati dal romanziere Frank Herbert nel 1965, pietra miliare del genere. Il materiale fu già ispirazione per il film omonimo di David Lynch, un adattamento in precedenza sognato anche da Alejandro Jodorowski.

Il lungometraggio coprirà grossomodo la prima metà del primo romanzo, con un ideale prosieguo in un secondo film che al momento non è stato ancora avvallato (anche se viene promessa un'esperienza che avrà una sua completezza narrativa).

Dune arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 dicembre, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e Legendary. Questo è il suo primo trailer ufficiale in italiano e in originale:



Girato tra Ungheria e Giordania, Dune è basato su una sceneggiatura scritta da Villeneuve insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth. Nel ricchissimo cast troviamo Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.