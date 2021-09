Dune è primo al boxoffice italiano del weekend, supera Black Widow ma non Fast & Furious 9

News Cinema

Al suo esordio sui nostri schermi, il Dune di Denis Villeneuve supera di poco l'esordio di Black Widow ma cede il passo al debutto finora più proficuo, Fast & Furious 9.

All'esordio nel nostro mercato, il Dune di Denis Villeneuve è primo al boxoffice italiano del weekend, con 2.137.000 euro per 452 copie: paragonando agli esordi recenti di altri kolossal hollywoodiani il debutto del lungometraggio, secondo adattamento del romanzo di Frank Herbert, interpretato da Timothée Chalamet e un cast di stelle, osserviamo una performance italiana media. Dune ha superato infatti di poco la partenza di Black Widow a luglio con 2.015.000, ma ha perso con lo scatto di Fast & Furious 9 a metà agosto da 2.642.000 (Diesel aveva tuttavia dalla sua il vantaggio di un giorno in più, perciò ragioniamo sul photo finish). C'è da dire comunque che il record assoluto dalla riapertura in Italia è ormai detenuto da Me contro Te: Il Film - Il mistero della scuola incantata, che sta ormai per sfiorare i 5 milioni di euro di totale.

Al secondo posto, slittato dal primo, troviamo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, con un incasso italiano finora di 3.358.000 (di cui 407.000 nell'ultimo weekend). La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sta comunque guadagnando terreno, perché il film di Destin Daniel Cretton, dal budget sui 150 milioni di dollari, ha superato negli ultimi giorni la soglia critica/psicologica degli introiti per rientrare nei costi: nel mondo è a quota 320.600.000 dollari, avviandosi a sconfiggere il precedente Black Widow, anche grazie a un settembre poco pimpante al boxoffice americano, che il cinecomic continua a dominare da tre settimane.

Terza posizione per il Qui rido io di Mario Martone, con Toni Servillo che porta egregiamente al cinema il crepuscolo di Eduardo Scarpetta, una delle colonne del teatro napoletano, raccontando anche il suo rapporto con i figli non riconosciuti Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Ha incassato altri 300.000 euro, per un totale fino a questo momento di 745.000.