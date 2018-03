Dune di Denis Villeneuve potrebbe essere diviso in due film

Come tutti i fan della fantascienza e del regista Denis Villeneuve dovrebbero sapere, l'autore canadese è al lavoro sull'adattamento del Dune di Frank Herbert, uno dei romanzi simbolo del genere e della letteratura contemporanea. Discutendone con il pubblico durante un incontro a Montreal, Villeneuve si è lasciato andare a due indiscrezioni: il progetto richiederà una lunga lavorazione, intorno ai due anni, e si sta valutando l'idea di dividerlo in due lungometraggi. E' comprensibile che Denis voglia muoversi con i piedi di piombo e valutare le mosse, dopo che sullo stesso materiale inciampò un maestro come David Lynch col suo Dune del 1984.

Saga di lotta politica nell'universo, intriso di misticismo, fonte di ispirazione per tanta fantascienza a venire, Dune del 1965 è una pietra miliare della fantascienza. La sua narrazione ad ampio respiro si presta bene a una suddivisione in più lungometraggi (o a una serie tv, che peraltro è esistita davvero nel 2000: Frank Herbert's Dune, spalmata su quasi 300 minuti).

Reduce dalla notte degli Oscar dove il suo Blade Runner 2049 ha vinto le statuette per la migliore fotografia e i migliori effetti visivi, Villeneuve aveva già rivelato come il suo montaggio originale di Blade Runner 2049 ammontasse a quattro ore. Denis non è quindi nuovo a trattamenti ad ampio respiro: che la divisione in due atti sia il modo migliore di rendere giustizia a Dune? Se il progetto dovesse essere ben accolto, il regista ha anche confermato che potrebbe dare il via a una saga, che si potrebbe giovare dei cinque sequel letterari scritti dallo stesso Herbert: Messia di Dune, I figli di Dune, L'imperatore-dio di Dune, Gli eretici di Dune e La rifondazione di Dune.