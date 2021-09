Dune: Denis Villeneuve prende le distanze dallo stile Marvel

News Cinema

Denis Villeneuve, regista del nuovo Dune, da ieri nei cinema, attacca la Marvel e i film che definisce "copia & incolla", lottando per un cinema ad alto budget, che però abbia un'identità autoriale più marcata... I fan dei Marvel Studios non la prendono bene.

Dune è appena arrivato nelle nostre sale (conquistando subito il primo posto al box office con un incasso di oltre 400 mila euro nel primo giorno al cinema) e già infiamma la polemica: non quella dei fan di Frank Herbert nell'inevitabile confronto con il materiale di partenza, ma una polemica che sembrava sopita e che invece le dichiarazioni del regista Denis Villeneuve hanno riattivato, cioè il paragone tra il cinema dei blockbuster stile Marvel e i film autoriali ad alto budget. Villeneuve, facendo eco agli attacchi di Martin Scorsese di un paio di anni fa, aveva già detto quanto segue a Premiere: "Se parliamo della Marvel, tutti questi film sono fatti con lo stampino. Alcuni cineasti possono aggiungervi un po' di colore, ma il modello è sempre quello. Non che i film ne escano danneggiati, ma sono pre-formattati". Il suo discorso non è esattamente uguale a quello di Scorsese, ma altre dichiarazioni rilasciate a El Mundo pesano parecchio, e hanno infiammato i fan dei Marvel Studios nella rete.

Forse il problema più grande è che siamo di fronte a troppi film Marvel che non sono altro che "copia & incolla" di altri. Forse questo tipo di film ci ha fatto diventare un po' degli zombi. Ma ci sono tanti film grandi e costosi di grande valore oggi. Non mi sento affatto pessimista. [...] Pensate al periodo d'oro di Hollywood, per capire come i film commerciali possano essere anche proposte artistiche personali e perciò politiche. Non ho mai avvertito che un budget generoso mi abbia levato qualcosa o sia stato un impedimento. Capovolgiamo il discorso. Chi ha detto che un film ad alto budget non può essere anche artisticamente rilevante? Penso alle cose di Chistopher Nolan o Alfonso Cuarón.[...]

