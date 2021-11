News Cinema

Dune 2, Zendaya e Timothée Chalamet, il loro punto di vista sul sequel

Domenico Misciagna di 25 novembre 2021

Zendaya e Timothée Chalamet, in attesa di tornare sul set per Dune 2, in arrivo nel 2023, hanno fatto qualche considerazione su quello che li aspetta e su cosa significhi far parte di un progetto di questa portata.