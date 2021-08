Dune 2, quando si girerà secondo Denis Villeneuve, con una precisazione su Chani

News Cinema

Manca poco al passaggio di Dune al Festival di Venezia, ma il regista Denis Villeneuve ha già un'idea per l'inizio delle riprese del secondo atto. E corregge il tiro su una sua precedente dichiarazione riguardante la Chani di Zendaya.

Ferve l'attesa per il Dune di Denis Villeneuve, che riporta sullo schermo il titanico omonimo romanzo di fantascienza di Frank Herbert: il film passerà come sappiamo Fuori Concorso il 1°settembre nel prossimo Festival di Venezia, per sbarcare poi nelle nostre sale dal 16 settembre. Sappiamo tuttavia anche che il lungometraggio adatta solo la prima metà del libro pubblicato nel 1965, e che Villeneuve sperava di girare Dune 2 in tempi brevi: potrebbero essere brevi sul serio, stando a quel che ha dichiarato a La Presse: "Penso che realisticamente potremmo iniziare a girare nell'autunno del 2022. Sarebbe molto presto, ma sarebbe anche l'ideale".

Dune 2, l'importanza di Chani interpretata da Zendaya, un chiarimento

Nella stessa sede Denis Villeneuve si è sentito in obbligo di rettificare un equivoco dei giorni scorsi, cioè che la seconda parte di Dune si sarebbe incentrata sul personaggio di Chani, portato sullo schermo da Zendaya. Il protagonista Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, la incontra tra le dune di Arrakis, nel popolo dei Fremen. Ecco la precisazione del regista:

Avevo bofonchiato qualcosa sul personaggio di Chani, lasciando supporre che il secondo film si sarebbe concentrato su di lei. Rimane uno dei personaggi principali e il ruolo è importante, ma nonostante ciò Dune rimane innanzitutto la storia di Paul Atreides, prima di ogni altra cosa. Detto questo, Zendaya è un'attrice incredibile che mi ispira profondamente. È davvero un animale da cinema. Il suo ruolo è cresciuto nella prima parte. Ma l'equivoco è colpa mia, è un caso di "lost in translation".