Dune 2: il primo ciak nell'estate del 2022!

Carola Proto di 08 novembre 2021

L'inizio lavorazione di Dune - Parte 2, che pensavamo fissato per l'autunno 2022, è invece previsto per il 18 luglio. Il regista Denis Villeneuve non vede l'ora di mettersi al lavoro e sta scrivendo la sceneggiatura.