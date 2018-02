Duncan Jones vorrebbe fare un western

Il progetto del cuore di Duncan Jones, il noir fantascientifico Mute, è sbarcato da poco su Netflix e l'accoglienza non è stata delle più entusiaste. Il regista di Moon, Source Code e Warcraft è comunque soddisfatto e sta già pensando ai suoi prossimi impegni. Durante un'intervista concessa al sito Geek Tyrant, Jones ha rivelato:

"So che suona un po' scontato ma voglio fare un western. Voglio davvero farlo ma è davvero molto difficile riuscire a realizzare un film western. In realtà è meno difficile trovare i soldi per farlo di quanto lo sia convincere il pubblico a vederlo. In questo momento la gente non vuole vedere western ed è davvero difficilissimo fare un western di successo al box office"-

Non possiamo dargli torto, visti i risultati degli ultimi anni al botteghino per un genere che è tipicamente americano e che si presta a essere declinato anche in chiave contemporanea o in unione con altri generi. L'impresa è anche più difficile se Jones ha intenzione di fare un western classico, ma a noi piacerebbe vederlo e chissà che Netflix non risponda un'altra volta al suo appello e torni a dargli una mano.