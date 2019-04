Dumbo resiste a Shazam appena uscito in Italia: chi vincerà nel weekend?

Al suo primo giorno di programmazione in Italia, il cinecomic Shazam! targato DC Comics / Warner Bros entra al secondo posto al boxoffice, con 207.000 euro. Al primo c'è ancora Dumbo, ben saldo in testa con più del doppio degli incassi, 459.000 euro. Tutto fa pensare che la battaglia al botteghino italiano del weekend si giocherà tra questi due contendenti, con buone possibilità di vittoria per Dumbo, nonostante il film Disney non stia totalizzando nel mondo le cifre su cui gli analisti puntavano. Non si può però mai escludere la chance di un ribaltamento tra sabato e domenica, quindi monitoreremo per voi la situazione. C'è anche la variabile Noi di Jordan Peele da valutare: difficile possa impensierire l'elefantino, ma un buon horror è in grado di fare impreviste faville e Shazam potrebbe traballare...



