Dumbo: Elisa interpreta l'adattamento dell'iconica "Bimbo Mio"

L'iconica "Baby Mine", la canzone con le musiche di Frank Churchill e le parole di Ned Washington, fu eseguita la prima volta nel 1941 da Betty Noyes nel classico d'animazione Disney Dumbo e fu nominata l'anno successivo all'Oscar come migliore canzone originale.

La dolce ninna nanna che accompagna uno dei momenti più commoventi della storia, quando la mamma dell’elefantino, rinchiusa in una gabbia, accarezza il suo piccolo con la proboscide attraverso le sbarre di ferro, ha avuto molti adattamenti nel corso di quasi 80 anni. Tra le più celebri c'è sicuramente quella del 1988 ad opera di Bette Midler.

Con la realizzazione della nuova versione live action di Dumbo, diretta da Tim Burton, Baby Mine rivive nella versione originale nel nuovo brano eseguito dagli Arcade Fire e, in quella italiana dal titolo "Bimbo Mio" grazie ad Elisa, che ha realizzato appositamente per Dumbo una nuova inedita versione della dolce melodia che ha incantato Tim Burton in persona e che aprirà i titoli di coda del film.





Lavorare con Disney in un film diretto da Tim Burton è molto più di un sogno che si avvera”, ha dichiarato Elisa. Amo il cinema di Tim Burton da sempre e sono una grande fan dei classici Disney. Con Dumbo, in modo particolare, ho sempre sentito un legame molto forte: come figlia quando ero piccola e ora come madre. Nel classico d'animazione la scena con la ninna nanna Bimbo Mio è il momento più toccante: provo un'emozione grandissima nel poter interpretare una canzone che ha sempre fatto vibrare le corde del mio cuore.

Oltre al suo prezioso contributo alla colonna sonora di Dumbo, la voce di Elisa è protagonista del film anche attraverso uno dei personaggi della storia. E' lei, infatti, a doppiare il personaggio di Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici.







Miss Atlantis passa la maggior parte del suo tempo isolata in una vasca. È abituata a stare in disparte e quando il pubblico la incontra per la prima volta lei non è sicuramente l’artista più felice all’interno della famiglia circense. Man mano che la storia prosegue, però, grazie anche al suo incontro con Dumbo, Miss Atlantis trova la propria strada e diventa davvero parte della famiglia.