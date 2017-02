Due nuovi spot al Super Bowl per La cura dal benessere

Vi abbiamo già parlato di La cura dal benessere come di uno degli horror più attesi del 2017, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro in proposito, se non che dovremo aspettare il 23 marzo per vederlo.

La Fox al Super Bowl ha proposto non uno ma due nuovi spot del film di Gore Verbinski con Dane DeHaan, Mia Goth e Jason Isaacs, uno "normale" e uno costruito come una pubblicità della famosa cura i cui effetti collaterali sono a dir poco terrificanti. Eccoli.