Due figli di...avrà un remake al femminile intitolato Nasty Women con Anne Hathaway e Rebel Wilson

Anne Hathaway e Rebel Wilson saranno le protagoniste di Nasty Women, remake "virato" al femminile di Due figli di..., diretto da Frank Oz nel 1988 con Michael Caine e Steve Martin come protagonisti assoluti. I due maestri della commedia in quel film interpretavano due imbroglioni che si fingevano gentiluomini per ingraziarsi le virtù di una ricca vedova. Uno dei due (Martin) era un artista del raggiro da strada, l'altro (Caine) un truffatore appartenente all'alta società.

Scritto da Jac Schaeffer, Nasty Women ribalterà dunque la situazione, con le due protagoniste che si contenderanno il cuore e soprattutto il conto in banca di un ricchissimo prodigio del mondo tecnologico.

Come noto sia la Hathaway che la Wilson sono impegnate in alcuni sequel/spin-off o come preferite chiamarli: la prima è sul set di Ocean's 8, la seconda sta girando invece Pitch Perfect 3.

Una curiosità: Due figli di...era stato scritto da Dale Launer, Stanley Shapiro e Paul Henning. Questi avevano adattato una precedente sceneggiatura del 1964, sempre scritta da Shapiro ed Henning e intitolata Bedtime Story. Quel film (in italiano I due seduttori) era stato diretto da Ralph Levy e vedeva come protagoniste altre due leggende cinematografiche come Marlon Brando e David Niven, i quali si contendevano la mano di Shirley Jones.