Due cuori e una provetta, Jennifer Aniston in una strana storia d'amore

Jennifer Aniston e Jason Bateman sono i protagonisti di Due cuori e una provetta, una storia d'amore... in differita, basata su uno scambio MOLTO particolare...

Due cuori e una provetta è una commedia sentimentale interpretata da Jennifer Aniston e Jason Bateman, anche se si tratta di una love story "in differita" dalla premessa alquanto sui generis: il film è diretto da Josh Gordon & Will Speck, già autori del molto diverso Blades of Glory, e vede tra i suoi interpreti anche Juliette Lewis, Patrick Wilson e Jeff Goldblum.

Due cuori e una provetta, qual è la storia del film con Jason Bateman e Jennifer Aniston

Due cuori e una provetta è la storia di Wally (Jason Bateman) e Kassie (Jennifer Aniston). Lui ama lei da sempre, ma è stato relegato nella "friend zone" dopo che, sei anni addietro, un tentativo di relazione non andò a buon fine, troncato da Kassie, che lo riteneva troppo nevrotico e complessato ma volle mantenerlo come amico. Quando Kassie decide di voler diventare mamma tramite inseminazione artificiale, stanca di aspettare l'uomo giusto, Wally disprezza profondamente l'idea e il donatore scelto, l'aitante Roland (Patrick Wilson). Nel party ufficiale, poco dopo che Roland "dona" il seme in una provetta nel bagno, un ubriaco Wally per ripicca lo sostituisce col suo. Il giorno dopo non ricorda niente, e accetta che Kassie parta per crescere il bimbo lontano da New York. Sette anni dopo Kassie torna in città con il piccolo Sebastian, già insicuro e sarcastico: non sembra proprio il figlio di Roland... Wally comincia a ricordare cosa ha combinato...



Due cuori e una provetta, curiosità sul film con Jennifer Aniston

Il titolo originale del racconto da cui proviene Due cuori e una provetta, pubblicato sul New Yorker nel 1996, è "The Baster", che letteralmente indicherebbe la siringa con cui si unge la carne: il "turkey baster" tuttavia è anche una pompetta con un serbatoio, un metodo casalingo di inseminazione artificiale. Chiaramente l'autore del racconto, Jeffrey Eugenides (Middlesex, Le vergini suicide), si riferiva sia all'inseminazione sia ironicamente al suo protagonista, un uomo brutto che non riesce a essere riconosciuto sul piano emotivo. Lo scrittore ha però lasciato che il soggetto fosse modificato dallo sceneggiatore Allan Loeb, ritenendo che la direzione del progetto stesse diventando troppo "hollywoodiana".

Il film tuttavia ha sorpreso qualche spettatore per il tono più profondo di quello che ci si aspetterebbe da un prodotto di questo genere, forse anche grazie all'alchimia tra Jennifer Aniston e Jason Bateman, all'epoca delle riprese amici già da 25 anni. Jennifer comunque era affezionata al titolo originale e non si è detta d'accordo con la sua modifica nel più generico ufficiale americano "The Switch" ("Lo scambio").