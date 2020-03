Drive: il film da vedere e commentare insieme domenica 29 marzo con SimulWatch

News Cinema

Il film più famoso di uno dei più importanti registi nei nostri anni, Nicolas Winding Refn, con Ryan Gosling come protagonista. Appuntamento su SimulWatch domenica 29 marzo alle ore 21:30.

La visione condivisa di domenica 29 marzo organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film molto recente, ma che è diventato in maniera quasi istantanea un vero e proprio cult movie. Lo ha diretto un regista anche lui di culto come il danese Nicolas Winding Refn, e si intitola Drive.

L'appuntamento per vedere tutti insieme il film e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 29 marzo alle ore 21:30.

Presentato in concorso al Festival di Cannes del 2011, dove ha vinto il premio per la migliore regia, Drive è il film che ha rivelato il talento di Nicolas Winding Refn al grande pubblico. Refn è una sorta di star pop-rock del cinema contemporaneo, uno che ha un'estetica unica e che cura tantissimo l'immagine di sé anche fuori dal set, che si cimenta nel cinema come nelle serie, e che promuove il cinema dimenticato del passato (rigorosamente di genere e di serie B) attraverso il suo progetto streaming byNWR. E dopo questo film, che ha stregato milioni di spettatori in tutto il mondo grazie alle interpretazioni di Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Creston e Christina Hendricks, alla colonna sonora di Cliff Martinez e alla visionarietà potente del suo autore, capace di riassumere in una singola scena (come quella celeberrima dell'ascensore) l'ultraviolenza col romanticismo più esasperato, Refn ha tirato dritto per la sua strada, realizzando film ancora più sperimentali e ostici, ma sempre di enorme fascino e personalità.



Drive: il trailer italiano del film

